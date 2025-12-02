Kanal D’de yayımlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Uzak Şehir dizisinde oynadığı “Zerrin Albora” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Dilin Döğer, sosyal medya üzerinden aldığı ölüm tehdidi nedeniyle soluğu adliyede aldı.

Uzak Şehir’deki başarılı performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Dilin Döğer’in, sosyal medya hesabına gönderilen mesajlar nedeniyle büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Oyuncunun, kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan bir kullanıcıyı tespit ederek takip etmeye başladığı, ancak şahsın daha sonra bu defa İngilizce ifadelerle ölüm tehdidinde bulunması üzerine harekete geçtiği belirtildi. Yaşananların ardından büyük tedirginlik yaşayan Döğer, güvenliği için hukuki süreci başlatma kararı alarak adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

CEZALANDIRILMASINI İSTİYOR

Haber Global’in haberine göre ünlü oyuncu, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hem hakaret hem de ölüm tehdidi içeren mesajlar aldığını söyledi. Paylaşımların, kişilik haklarına ağır bir saldırı niteliği taşıdığını ifade eden Döğer, bu durumun kendisinde ciddi bir korku yaşattığını belirterek, mesajların arkasındaki kişinin kimliğinin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gerçek kimliğini ve fotoğrafını gizleyerek tehdit mesajları atan sosyal medya kullanıcısının bulunması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncunun şikayeti doğrultusunda soruşturma başlattı. Savcılığın, ilgili hesapla bağlantılı dijital izleri incelemeye aldığı ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemleri başlattığı öğrenildi.

