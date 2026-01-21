Malatya'da müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Evde bir kişinin daha olduğunu belirten kadının sözleri üzerine harekete geçen ekipler kimseyi bulamadı. Ev kullanılamaz hale gelirken kadın ise tedavi olmayı reddetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Gelibolu Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Evde bulunan S.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

BİRİ DAHA VAR DEDİ, KİMSE ÇIKMADI

S.A.'nın evde bir kişinin daha bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler tarafından evde kapsamlı arama yapıldı ancak başka bir kişiye rastlanmadı. Hastaneye gitmeyi reddeden S.A.'ya olay yerinde müdahale edildi.



Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

