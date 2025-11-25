Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'de heyecan git gide zirveye tırmanıyor. Suların bir türlü durulmadığı, her bölüm daha çok merak uyandıran dizide Boran'ın uyanmasıyla işler sarpa sarar. Özellikle Alya ve Cihan'ın evliliği tehlikeye girer. İşte tüm gelişmeler...

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı, Mardin'de çekilen popüler dizi Uzak Şehir her Pazartesi günü 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Kanal D Uzak Şehirin 40. bölüm fragmanını yayınlandı! Alya ve Cihan boşanacak mı?

Uzak Şehir'in 39. bölümünde Boran'ın uyanmasıyla her şey tepetaklak olur. Hayatını geri isteyen Boran ilk olarak babasının Ecmel olduğunu öğrenmesiyle yıkılır. Oğlu ve karısı Alya'yı geri kazanmak için Cihan'a savaş açar.

Kanal D, dizinin bitiminden hemen sonra 40. bölüm fragmanını yayınladı. Ardından izleyicilerin kafasında "Alya ve Cihan boşanacak mı?" sorusu oluşmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

ALYA VE CİHAN BOŞANACAK MI?

Alya, Boran'ın vasiyeti üzerine Cihan ile evlenir. Ancak ilerleyen süreçte ikilinin aralarında duygusal bir bağ oluşur.

Boran'ın yeniden hayata dönmesi üzerine çiftin tüm dengeleri bozulur. ilk yüzleşmede Alya ve Cihan Boran'a birbirlerini sevdiklerini itiraf etseler de bu durum Boran için kabul edilir bir şey olmayacak.

Boran kendi kimliğini yeniden aldığı takdirde Cihan ve Alya'nın evlilikleri otomatik olarak düşecek. Alya resmiyette Boran'ın karısı olarak gözükecek. Ancak Boran ile boşanması halinde Cihan'la yeniden evlenmesi gerekecek.

Şu an için ailesini geri kazanmaya çalışan bir Boran izleyici karşısına çıkıyor. Gözler şimdiden 40. bölüme çevrildi.

SEVCAN GİRGİN

