Adana Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru İsa Azmaz lösemiye yenik düştü. Genç polis için düzenlenen törene 8 aylık bebeği de katıldı. Küçük kızın başındaki bere görenleri gözyaşlarına boğdu.

Bir süredir lösemi tedavisi gören 27 yaşındaki 3 yıllık polis memuru İsa Azmaz'ın ölüm haberi dün geldi. Evli ve Melisa isimli 8 aylık bebeği olan genç polis memuru için bugün Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Mesai arkadaşları son görevini yaptı

NAAŞINI SİLAH ARKADAŞLARI TAŞIDI

Azmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, gasilhaneden silah arkadaşları tarafından alındı. Polisin naaşı mezarlığa silah arkadaşlarının omuzlarında getirilirken, anne Şerife Azmaz (53) ve eşi Melike Azmaz (26) ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İsa Azmaz geride 8 aylık kızını bıraktı

8 AYLIK MELİSA BABASINI BERESİ İLE UĞURLADI

Genç polisin geride bıraktığı 8 aylık kızı ise babasını üzerinde "polis" yazan beresiyle uğurladı. Düzenlenen törenin ardından genç polisin naaşı, toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Akköprü köyüne götürüldü.

En acı veda! 8 aylık Melisa polis babasını şapkası ile uğurladı

SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası