Bordo mavililer Angers’ta ter döken ve sözleşme uzatma teklifine soğuk bakan 22 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulundu

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor’da sol bek adaylarında öne çıkan isim Angers forması giyen Jacques Ekomie oldu.

FRANKFURT DA İSTİYOR

Fransa’da en fazla ikili mücadele kazanan bekler arasında 8,74 ortalama ile başı çeken 22 yaşındaki Gabonlu oyuncu için girişimlerde bulunuldu. Alman ekibi Eintracht Frankfurt’un da ilgilendiği oyuncunun kulübüyle mukavelesi 2027 Haziran’da bitiyor. Ekomie, Angers’ın yeni sözleşme uzatma teklifine ise soğuk bakıyor.

OYUNCU DA SICAK

22 yaşındaki futbolcu şimdiden 21 kere Gabon Millî Takımı’nın formasını giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon avro olarak gösterilen oyuncu yeni bir maceraya sıcak bakıyor. Trabzonspor’un teklifi karşısında araştırmalara başlayan ve ilk izlenimi olumlu olan Ekomie, kulüplerin anlaşması durumunda bordo mavili formayı giyebileceğinin sinyalini veriyor. Yönetim, hem genç hem de maliyetinin kulübün ekonomik yapısına uygun olması sebebiyle işi bitirmeye çalışıyor.

