Anadolu Ajansı
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması! Gabriel Sara ve Arda Ünyay ne zaman sahalara dönecek?
Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcularının durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın tedavisine başlandığını bildirdi. Wilfried Singo'nun ise sahalara dönüş tarihi için son bilgiler aktarıldı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
- Singo tedavisinin ardından sahada ve salonda çalışıyor.
- Arda Ünyay sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma yaşadığı tespit edildi.
- Sara'nın sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildi.
Galatasaray, futbolcuları Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı belirtildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert cevap: Bir eşkıya sürüsü gibi
Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın ise sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
Sara'nın da sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR