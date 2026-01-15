Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs 2024’te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından görülen davada yaşananlara ilişkin bir açıklama yayımlayan sarı lacivertlilere sert sözlerle karşılık verdi.

Galatasaray, 19 Mayıs 2024 derbisinin ardından görülen davada Fenerbahçeli isimlere verilen hapis cezalarının gölgelenmeye çalışıldığını savundu.

MAHKEMEDE GERGİNLİK

19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya SEGBİS ile bağlanan Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çeken Galatasaraylı Yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konuldu.

FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkemede yaşanan olaya ilişkin sert bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe Kulübü, sarı kırmızılılara tepki gösterdi.

Mahkemede yaşanan olaya ilişkin bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe Kulübü, "Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban’ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır.

Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir. Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, “rakiplik” kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir.

Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY'DAN SERT CEVAP

Sarı kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin ceza alan isimleri gölgelemeye çalıştığını savunarak "9.05.2024 tarihli Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen olaylara ilişkin olarak Stat İşletme Direktörümüz Ali Çelikkıran’a karşı Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, Hulusi Belgü, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık’ın isimli şahısların kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçunu işledikleri İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/1067 E. 15.01.2025 tarihli kararı ile sabit hale gelmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, yönetici, oyuncu ve çalışanlarının ceza aldığı bu davanın hemen ardından sosyal medya hesabından başlattığı yeni algı oyununu hayretle izliyoruz.

Bir eşkıya sürüsü gibi misafir oldukları yerde ev sahiplerine saldıran şahısların aldıkları cezayı gölgelemeye çalışmak için duruşma esnasında yönetim kurulu üyemizin sehven çektiği fotoğraf konu edilmektedir.

Amaç, duruşmaya katılan hiçbir sanık, vekil, mahkeme heyeti veya izleyicinin görüntüsünün yer almadığı bir fotoğraf üzerinden gündemi meşgul ederek sanıkların vahim eylemlerinin ve aldıkları cezaların gölgelenmeye çalışılmasıdır. Yönetim kurulu üyemizi zan altında bırakmaya çalışanlar bu amacına ulaşamayacaklardır.

Türk futbolunu vahim noktaya getirenler bugün bağımsız Türk yargısı tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılmıştır. Esas konu bundan ibarettir." açıklamasını yaptı.

