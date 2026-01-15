Mahkemede gerginlik: Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el konuldu
19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya SEGBİS ile bağlanan Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çeken Galatasaraylı Yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konuldu.
Trendyol Süper Lig'de, 19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 sanığın yargılandığı davada gerginlik yaşandı.
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için karar: 5 isme hapis cezası ve HAGB
DURUŞMADA GERGİNLİK
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Yandaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken Galatasaraylı Yönetici Timur Kuban ile arasında gerginlik çıktı.
MERT HAKAN'IN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Galatasaraylı Yöneticisi Timur Kuban'ın, SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekmesi üzerine tartışma çıktı.
Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Mert Öcel, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban'ın duruşmada fotoğraf çektiğini iddia etti.
G.SARAYLI İSMİN TELEFONUNA EL KONULDU
Mahkeme hakimi, telefonuna el konularak duruşmadan çıkarılmasını kararlaştırdığı Kuban hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu.
DAVA KARARA BAĞLANDI
Davayı karara bağlayan mahkeme, 5 sanığı "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.