Bizi izleyin!

Trump, gece yatıyor plan yapıyor, sabahleyin işgal edecekleri ülkeyi açıklıyor. Ne BM dinliyor ne NATO... "Benim çıkarım neyi gerektiriyorsa onu satın alırım, vermezseniz, savaşırım zorla sahip olurum!" diyor. Tam bir korsan devlet!

İsrail, Orta Doğu’nun, Amerika ise dünyanın başına bela oldu. Önce Venezuela’da darbe yaptı. Ardından İran’ı karıştırdı, halkı rejime karşı ayaklandırdı... Brent petrol 66 dolara çıkınca, Trump geri adım attı, "şimdilik askerî harekâtı yok" dedi. Tansiyon azaldı. Ama Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya gitmesi talimatını verdi. Gemi 1 hafta sonra Akdeniz’de olacak. Beyaz Saray İran için "tüm seçenekler masada" açıklaması yaptı. Şimdi sırada Grönland var...

Amerika küresel ekonomiyi dolarla, ülkeleri büyük silah gücüyle baskı altında tutuyor. Herkes şaşkın, "bu canavar bizi teker teker ne zaman yiyecek!" diye kara kara düşünüyor...

Gerçekten ABD nasıl yola gelecek. Ya da gelmek zorunda kalacak? ABD'nin ulusal borcu З8,5 trilуon doları aştı. Bu rakam 4 yıl sonra ulaşılacak seviye olarak tespit edilmişti. Bu korkunç borç için her yıl 1 trilyon dolar faiz ödüyor. 3 aylık bütçe açığı 600 milyar doları aştı. Yapılacak iki iş var. Birincisi doları dünya para birimi olmaktan çıkarmak, ikincisi Çin başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri belli bir süre için ABD ile ticareti kesmek ve aralarında yapacakları ihracat ve ithalatta kendi para birimlerini kullanmak. Ama tek tek değil topluca hareket etmek gerekiyor. Çok değil bu uygulama 1 ay devam etsin, dolar yerlerde sürünsün ABD’de petrol başta olmak üzere enflasyon tavana çıksın, önce ABD şirketleri yönetime isyan bayrağını çeker. Bakın o zaman bugün “Kral benim” diyen Trump nasıl "çoban" olur!..

Döviz kurlarındaki artış enflasyonun gerisinde kaldığı için artık kimse yatırım amacıyla dolar almıyor tam tersi satıyor...

Dolarla mücadelede öncü ülke olduk. Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2025’te rekor kırdı. Yıl genelinde Türk lirasıyla 342 milyar lirayı aşan ihracat ve 1 trilyon 138 milyar lirayı geçen ithalatla toplam hacim 1,5 trilyon liraya yaklaştı...

Türk ürünlerinin ucuz ve kaliteli oluşu, dünya pazarlarında büyük talep görmesine yol açıyor...

ABD’nin en büyük rakibi olan Çin, asker gücü yerine ekonomik gücüyle ABD’yi eziyor!

2025 yılında dış ticaret fazlası yüksek tarifelere rağmen 1,2 trilyon dolar dış ticaret fazlası verdi... Avrupa da aynı yolu izlemeli. ABD’yi terk etmeli, yoksa başlarını işgal, darbe, yaptırım, vergi belalarından kurtaramayacaklar.

Onlara son sözümüz: ABD belasından kurtulmak için “Bizi izleyin!”

Necmettin Batırel'in önceki yazıları...