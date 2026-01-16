Kaydet

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta saat 15.00 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Ayşe B. idaresindeki 16 KEN 82 plakalı otomobil, Mustafa K. yönetimindeki 34 VM 5478 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra savrularak yol kenarındaki beton direğe vurdu. Kazada sürücü Ayşe B. ile o sırada yanında bulunan ve karnesini aldıktan sonra eve gitmek için yola çıkan 7 yaşındaki kızı Erva B. yaralandı. Yaşanan olay nedeniyle büyük sarsıntı yaşayan küçük kız ve annesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta inceleme başlatırken, yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

