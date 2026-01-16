Hatay'da endüstriyel temizlik makineleri üretimi yapan Deniz Genç isimli vatandaş, talebin artmasıyla yurt dışına açıldı. 35 kişiyle yılda 10 bin süpürge üreten Genç, ürünlerini 50 ülkeye satıyor. Parçaların tamamının yerli üretim olduğunu belirten vatandaş, "En büyük pazarımız Endonezya. Ürünümüz baya tutuldu, Türk malı deyince zaten çok seviniyorlar. Tamamen yerli, vidasına kadar kendimiz üretiyoruz." dedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Deniz Genç, Özerli Mahallesi'nde 26 yıl önce endüstriyel temizlik makineleri imalatı üzerine tesis kurdu. Tesiste özellikle camilerin temizliği için elektrikli süpürge üretimi yapmaya başlayan Genç, ürünlerini ilk etapta yurt içinde satışa sundu. Genç, zaman içinde talebin artmasıyla ihracat yapmaya karar verdi.

35 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Şu an istihdam sağladığı 35 kişiyle farklı boy ve özelliklerde 7 çeşit elektrikli süpürge üreten Genç, ürünlerini 50'ye yakın ülkeye pazarlıyor.

Hatayda üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor: Tamamen yerli, vidasına kadar kendimiz üretiyoruz

YILDA 10 BİN SÜPÜRGE ÜRETİYORLAR

Deniz Genç, tüm parçalarını kendi tesislerinde ürettikleri elektrikli süpürgelerin çok fazla talep gördüğünü söyledi. Tesiste yıllık 10 bin elektrikli süpürge üretimi yaptıklarını dile getiren Genç, ihtiyaca göre ürün geliştirme faaliyetlerini de sürdürdüklerini belirtti.

Genç, ürünlerini Rusya, Endonezya, Mısır, Fas, Özbekistan, Kırgızistan ve Malezya başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

"EN BÜYÜK PAZARIMIZ ENDONEZYA"

Camilerin olduğu çok sayıda ülkede süpürgelerinin kullanıldığını belirten Genç, "En büyük pazarımız Endonezya. Ürünümüz baya tutuldu, Türk malı deyince zaten çok seviniyorlar. Ürünümüzü de sağlam yaptığımızdan dolayı baya tutuldu. Tamamen yerli, vidasına kadar kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan aldığımız, ithal ettiğimiz bir parça yok." dedi.

Üretim kapasitelerini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Genç, çok daha fazla pazara süpürge göndermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

