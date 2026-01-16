Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital'in Kurucusu Mark Mobius, altınla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. "Bu fiyatlardan altın almam" diyen Mobius, alım için beklediği seviyeyi açıkladı.

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, 2026'ya da hızlı başladı. Uluslararası piyasalarda 6 bin 445 lirayla rekor kıran, şu an ise 6.410 lira seviyesinde bulunan ve Kapalıçarşı'da 6.500 liranın üzerinde satılan altınla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. "Yatırım gurusu" olarak bilinen Mark Mobius, "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna cevap verdi.

MARK MOBİUS HANGİ SEVİYEDEN ALTIN ALACAĞINI AÇIKLADI

Bloomberg TV'ye röportaj veren Mobius, "Bu fiyatlardan altın kesinlikle almam" dedi. Bu aşamada altının peşinde koşmayacağını belirten Mobius, "Belki şu anki seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir seviyede alabilirim" ifadelerini kullandı.

HANGİ BORSALAR CAZİP

Borsalarla ilgili de konuşan Mobius; Çin, Hindistan, Kore ve Tayvan'ın küresel yatırımcılar için bölgenin en cazip borsaları olduğunu söyledi. Ünlü yatırımcı, Çin'in teknoloji sektöründeki adımları sayesinde Çin borsasındaki yükselişin sürdürülebilir göründüğünü söyledi.

ÇİN'İN TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Mobius, Çin borsası yatırımcılara ülkenin teknoloji sektöründe yaptıklarının çok heyecan verici olacağını belirtirken; Çin'in şu anki hedefinin, yüksek seviye çiplerde ve her türlü yapay zekada ABD'yi teknoloji açısından geride bırakmak olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla para bu yöne gidiyor, tüketicilere değil” dedi.

NAKİT DURUMU NE?

Ünlü yatırımcı nakitle ilgili de konuştu. Mark Mobius, portföyünün yüzde 20'sini nakit olarak tuttuğunu söyledi.

