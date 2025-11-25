TV8'in büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de, eleme heyecanı yaşandı. Haftanın kaderini belirleyecek olan potaya hangi yarışmacıların gittiği, izleyiciler tarafından en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

MasterChef eleme adayları 24 Kasım 2025 Pazartesi gecesi netleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için tezgahta ter döktü.

24 Kasım MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChefte potaya kim gitti?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan kırmızı takım oldu.

Haftanın ilk takım oyununda Gizem, Mert’i yenerek kırmızı takımı 1-0 öne geçirdi. Ardından Çağatay’ın Özkan’ı mağlup etmesiyle durum 1-1 oldu. Üçüncü eşleşmede Hakan, Murat Can’ı yenerek kırmızı takımı tekrar 2-1 öne taşıdı.

Unlu mamuller düellosunda Sümeyye, Çağatay’ı yenerek kırmızı takımın bölümü 3-1 kazanmasını sağladı. Son olarak tavuk kategorisinde Ayla, Barış’ı mağlup etti ancak bu sonuç skoru yalnızca 3-2’ye getirdi ve kırmızı takım genel olarak kazanmış oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU 24 KASIM?

Sezer eleme potasına Mert'i soktu. Haftanın ilk eleme adayı böylelikle Mert oldu. Ardından oy çokluğuyla Ayla potaya giden 2. eleme adayı olarak belirlendi.

MASTERCHEF TAKIMLAR

KIRMIZI TAKIM:

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Barış

Hakan

MAVİ TAKIM:

Murat Can (Kaptan)

Çağatay

Ayla

Sezer

Mert

