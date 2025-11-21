TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 20 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan dokunulmazlık mücadelesiyle izleyicileri ekrana kilitledi. İtalyan mutfağından farklı lezzetler hazırlayan Mavi ve Kırmızı takımlardan bir yarışmacı eleme potasına girdi.

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Son olarak finale kalan son iki yarışmacı Muratcan ve Eylül olmuştu. Yarım puan farkla Muratcan MasterChef'e devam ederken, Eylül veda eden isim oldu.

Şefler, yarışmacılardan İtalyan mutfağı temalı lezzetler hazırlamalarını istedi. Peki, "MasterChef 20 Kasım 2025 dokunulmazlık oyununU kim kazandı?" İşte tüm ayrıntılar....

20 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları belli oldu1 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

20 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 kasım 2025 Perşembe günü 20.00'de başlayan MasterChef'te dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

20 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları belli oldu1 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF 20 KASIM 2025 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

20 Kasım 2025 Perşembe günü MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kaybeden mavi takımdan eleme adayları Furkan ve Hakan oldu.

MasterChef 19 Kasım 2025 elenen isim ise Eylül oldu.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası