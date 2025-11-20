MasterChef Türkye'de büyük final yaklaştıkça tansiyon zirveye tırmanıyor. 19 Kasım 2025 Çarşamba aklamı nefes kesen eleme gecesinin ardından MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

MasterChef'te dün akşam heyecan dolu anlar yaşandı. Eleme potasında mücadele eden Eylül, Murat Can, Hakan ve Özkan'ın mandalina ve özel İtalyan tarifi 'riso al salto' ile kozlarını paylaştI. Hayallerine veda eden yarışmacı ise gözyaşlarını tutamadı. İşte, MasterChef son bölüm elenen yarışmacı...

MasterChefte Eylül mü, Murat Can mı elendi? Şefler kararını açıkladı

MASTERCHEF'TE EYLÜL MÜ, MURAT CAN MI ELENDİ?

Yarışmacılar büyük bir emekle hazırladıkları tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler puanlarını verdi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği puanlara göre; Hakan 40 puan, Özkan 36,5 puan, Murat Can 36 puan, Eylül 33 puan aldı. Bu sonuçla bu hafta MasterChef'e veda eden isim Eylül oldu.



Şeflerin kararını açıklamasıyla MasterChef'te hayallerine veda eden Eylül gözyaşlarını tutamadı.

İLGİLİ HABERLER HABERLER MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım eleme adayları belli oldu

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası