MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye’de 10 Kasım akşamı heyecan dolu bir bölüm geride kaldı. Yeni formatın ilk haftasında yarışmacılar hem takım hem bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Gecenin sonunda iki isim eleme potasına gitti.

MasterChef 2025’in yeni formatlı haftasında ilk dokunulmazlık oyunu 10 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yarışmacılar önce takım halinde ardından bireysel olarak dokunulmazlık için kıyasıya rekabet etti. Yeni sistemle birlikte bu haftadan itibaren her hafta iki yarışmacı MasterChef’e veda edecek. Buna göre 10 Kasım 2025 dokunulmazlığı kazanan ve eleme potasına giden isimler belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyunu 10 Kasım Pazartesi akşamı oynandı. Şefler yarışmacılardan modern yorumlanmış Alinazik tabağı istedi. Mavi ve Kırmızı takımların hazırladığı tabaklar, şefler tarafından hem lezzet hem de sunum açısından değerlendirildi.

Heyecanlı geçen yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Böylece Mavi Takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Bireysel dokunulmazlık etabında şefler, yarışmacılardan “sonsuzluk tabağı” hazırlamalarını istedi. Tabağındaki uyumuyla öne çıkan Özkan, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU 10 KASIM 2025?

Yeni format gereği bireysel dokunulmazlığı kazanan Özkan, potaya gidecek ilk ismi seçme hakkını kullandı. Özkan’ın eleme adayı olarak belirlediği isim Ayla oldu. Yarışmacıların oylarıyla belirlenen ikinci eleme adayı ise Onur seçildi.

Böylece 10 Kasım Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye’de eleme potasına giren iki isim Ayla ve Onur oldu. Haftanın sonunda final etabına kalan yarışmacılar bir kez daha mücadele edecek ve en az puanı alan iki yarışmacı programdan elenecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ FORMAT NASIL?

MasterChef Türkiye’de bu hafta itibarıyla yeni eleme sistemi uygulanmaya başladı. Yeni formatta her hafta yarışmaya iki kişi veda edecek. Haftalık yarışma sistemi ise takım oyunları, bireysel dokunulmazlıklar ve final etabından oluşuyor.

Hafta boyunca yapılan dokunulmazlıkların ardından belirlenen adaylarla birlikte haftanın final etabına dört yarışmacı kalıyor. Bu dört isim puanlama usulüyle karşı karşıya geliyor. Final oyunları sonunda en düşük puanı alan iki yarışmacı MasterChef’e veda ediyor. İlk final ise bu hafta Çarşamba günü yapılacak.

