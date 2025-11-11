Dudullu OSB’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 3 katlı bir elektronik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, işte son durum...

Yangın, saat 01.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi bulunan elektrik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede binanın büyük bölümünü sardı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın farklı noktalarından yükselen dumanlara ekipler müdahale etti.

SAATLER SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada büyük ölçüde zarar oluşurken, yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

