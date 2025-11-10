Hakkari'de yangın 2 gündür sürüyor! 'Kuş cenneti' tehlike altında

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan yangın bugün de devam ediyor.

ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İlçede binlerce kuş ve yaban hayvanının hayat alanı olan sazlıkta dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığı sazlığın bazı kısımlarının bataklık olması müdahaleyi güçleştiriyor.