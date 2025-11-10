Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakkari'de yangın 2 gündür sürüyor! 'Kuş cenneti' tehlike altında

Hakkari'de yangın 2 gündür sürüyor! 'Kuş cenneti' tehlike altında

Hakkari'de korkutan bir yangın meydana geldi. Yüksekova'da binlerce kuş ve yaban hayvanının hayat alanı olan sazlıkta dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan yangın bugün de devam ediyor.

Hakkari'de yangın 2 gündür sürüyor! 'Kuş cenneti' tehlike altında - 1. Resim

ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İlçede binlerce kuş ve yaban hayvanının hayat alanı olan sazlıkta dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığı sazlığın bazı kısımlarının bataklık olması müdahaleyi güçleştiriyor.

