Erman Toroğlu'ndan bahis iddiası: UEFA'yı işaret etti
Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini değerlendiren futbol yorumcusu Erman Toroğlu, skandalın daha da büyüyebileceğini kaydetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
Bahis operasyonunu değerlendiren eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, bu olayın UEFA'ya da sıçrayabileceğini iddia etti.
"ACIMAMAK LAZIM"
Bu operasyonun gerekliliğine vurgu yapan Toroğlu, "Temizlik başladı, şaşırmadım çünkü yıllardır bunları konuşuyorum. Acımamak lazım. Bu temizliğin devam etmesi lazım." dedi.
"BAHİS SKANDALI BÜYÜYECEK"
Bahis skandalının büyüyeceğini kaydeden Erman Toroğlu, "Bahis skandalı büyüyecek. Bu sadece Türkiye'de değil, UEFA'da da ortaya çıkacak." sözleriyle dikkat çeken bir iddiada bulundu.
