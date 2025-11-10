Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Halil Umut Meler'in yönettiği finalde iki gollü galibiyet

Halil Umut Meler'in yönettiği finalde iki gollü galibiyet

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Halil Umut Meler&#039;in yönettiği finalde iki gollü galibiyet
Halil Umut Meler, FIFA, Türk Hakem, Abu Dabi, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği 2025 Mısır Süper Kupa Finali'nde Al Ahly ile Zamalek takımları karşılaştı. Al Ahly, karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Mısır Futbol Federasyonunun özel davetiyle Al Ahly ile Zamalek takımları arasında dün oynanan 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa serisinde finale kalan Al Ahly ile Zamalek takımları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaptı.

Al Ahly, karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bahis krizi derinleşiyor: Puan silme ve küme düşme cezası verilebilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eren Elmalı'dan bahis açıklaması: Oynadığı tarihi açıklayıp diğer iddiaları reddetti - SporOynadığı tarihi açıklayıp diğer iddiaları reddettiGalatasaray'dan Eren Elmalı ve Metahan Baltacı açıklaması - SporGalatasaray'dan Eren Elmalı ve Metahan Baltacı açıklamasıYıldız futbolcu, bahis skandalı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! - SporYıldız futbolcu, bahis skandalı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!Bahis krizi derinleşiyor: Puan silme ve küme düşme cezası verilebilir - Spor"Puan silme ve küme düşme cezası verilebilir"Süper Lig ekibinden futbolcularının bahisten sevk edilmesine destek - SporSüper Lig ekibinden futbolcularının bahisten sevk edilmesine destekTürk futbolunda bahis skandalı büyüyor! "Fenerbahçe'den iki oyuncunun ismi geçiyor" - Spor"Fenerbahçe'den iki oyuncunun ismi geçiyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...