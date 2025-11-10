Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Küçükçekmece'de tüyler ürperten olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Küçükçekmece'de tüyler ürperten olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Halkalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ölen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

