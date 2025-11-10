Küçükçekmece'de tüyler ürperten olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Halkalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ölen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş