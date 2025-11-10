Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Okul kameralarında skandal görüntü! Otizmli öğrencisine yaptığı 'pes' dedirtti, soruşturma açıldı

Manisa'da bir okulun güvenlik kameralarına skandal bir görüntü yansıdı. Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun güvenlik kamerasına skandal görüntüler yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü.

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

OKUL MÜDÜR GÖREVİNDEN AYRILDI

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

