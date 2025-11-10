Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir, Bursa ve Manisa sallandı

Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir, Bursa ve Manisa sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de korkutan deprem! İzmir, Bursa ve Manisa sallandı
Gündem Haberleri

Balıkesir, son dakika depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa, Uşak, Çanakkale ve Kütahya'dan da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı, 10,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE SALLANDI

Sındırgı ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki korkutan deprem,Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Uşak'tan da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak rapor etti.

BALIKESİR'DEKİ 6,1'LİK DEPREMLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü saat 19,53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya, Uşak, Yalova ve Kocaeli'de de hissedilen depremde Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Sındırgı ilçesi son olarak 27 Ekim gecesi saat 22.48'de de 6,1'lik deprem ile sarsılmıştı. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve birçok ilden hissedilmişti. Sındırgı'da 3 binanın yıkıldığı depremde, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 26 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
