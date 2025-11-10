Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Miras kavgasında yeğen dehşeti! Amcası ve 3 kişiyi bıçakladı

Miras kavgasında yeğen dehşeti! Amcası ve 3 kişiyi bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan miras tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi amcası ve 3 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre miras meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, amcasını ve 3 kişiyi bıçakladı. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bir bağ evinde meydana gelen olayda; Ş.P. ile iddiaya göre akrabaları arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P. ismini aldığı amcası Ş.P. ve İ.T., D.T. ile Y.P'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan Ş.P., İ.T, D.T. ile Y.P'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR 

Yaralılardan Ş.P. ve Y.P'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan Ş.P. polis ekiplerince Gesi Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünün geçirilen Ş.P. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

