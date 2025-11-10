"Bu bankta ben oturacağım" diyerek polis okulu öğrencilerini darbetmişti! O zabıta hakkında karar verildi

Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sahilinde bankta oturan Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Okulu öğrencileri İ.D.(19) ve B.İ.‘nin (20) yanına gelen zabıta memuru M.K. (36), "Bu bankta ben oturacağım" diyerek tartışma başlattı. Alkollü olduğu öğrenilen M.K., iki öğrenciye saldırarak darbetti.

SALDIRGAN ZABITA TUTUKLANDI

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.K., Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.