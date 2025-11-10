Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in Havran ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Balıkesir - Edremit kara yolunun kırsal Çamdibi Mahallesi kavşağında bir trafik kazası meydana geldi.
Kazada, H.K. (30) idaresindeki minibüs, Havran istikametinden Edremit yönüne seyir halindeyken, kavşaktan dönüş yapan Kemal Hırca (56) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü Kemal Hırca olay yerinde hayatını kaybetti.Minibüste yolcu olarak bulunan E.C.A. (25), E.E. (26), T.U. (22) ve H.E. (23) ise yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
