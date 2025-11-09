Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nevşehir'de korkunç kaza: Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, 2 çocuk öldü

Nevşehir'de korkunç kaza: Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, 2 çocuk öldü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nevşehir'de kontrolden çıkıp ağaca çarpan araç ikiye bölündü. Kazada 15 yaşındaki sürücü ile aynı yaştaki bir çocuk hayatını kaybetti. Araçta 15 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı.

Nevşehir'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Osman Nuri Ö. (15) yönetimindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Nevşehir'de korkunç kaza: Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, 2 çocuk öldü - 1. Resim

15 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki Osman Nuri Ö. ile Vahdi Ş. (15) hayatını kaybetti, Fikret Kağan E. (15) ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir'de korkunç kaza: Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, 2 çocuk öldü - 2. Resim

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Nevşehir'de korkunç kaza: Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, 2 çocuk öldü - 3. Resim

