Nevşehir'de korkunç kaza: Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, 2 çocuk öldü
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Nevşehir'de kontrolden çıkıp ağaca çarpan araç ikiye bölündü. Kazada 15 yaşındaki sürücü ile aynı yaştaki bir çocuk hayatını kaybetti. Araçta 15 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı.
Nevşehir'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.
Osman Nuri Ö. (15) yönetimindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
15 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki Osman Nuri Ö. ile Vahdi Ş. (15) hayatını kaybetti, Fikret Kağan E. (15) ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir