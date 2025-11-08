Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahramanmaraş'ta minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan bir minibüs kaza yaptı. Takla atan araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, Andırın-Göksun karayolu Değirmendere Mahallesi sınırlarında yaşandı.

Kahramanmaraş'ta minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

MİNİBÜS TAKLA ATTI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralanan 7 işçi Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

