Kahramanmaraş'ta minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan bir minibüs kaza yaptı. Takla atan araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi.
Kaza, Andırın-Göksun karayolu Değirmendere Mahallesi sınırlarında yaşandı.
MİNİBÜS TAKLA ATTI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralanan 7 işçi Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
