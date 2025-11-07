Kahramanmaraş'ta heyelan! İnşaat halindeki evler toprak altında kaldı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan, inşaat aşamasındaki 6 köy konutuna zarar verdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde meydana gelen heyelan paniğe neden oldu.
EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI
Heyelan nedeniyle inşaat halindeki köy konutlarından 6'sı kısmen toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.
Evlerin inşaat aşamasında olması nedeniyle boş olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz