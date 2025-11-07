Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahramanmaraş'ta heyelan! İnşaat halindeki evler toprak altında kaldı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan, inşaat aşamasındaki 6 köy konutuna zarar verdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde meydana gelen heyelan paniğe neden oldu.

EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Heyelan nedeniyle inşaat halindeki köy konutlarından 6'sı kısmen toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Evlerin inşaat aşamasında olması nedeniyle boş olduğu öğrenildi.

