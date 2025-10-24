Kahramanmaraş'ta gözyaşları sel oldu! Vahşetin ardından ana kız yan yana defnedildi

Korkunç olay önceki akşam Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20’nci Sokak’ta meydana geldi. Hakan Yılmaz (39), eski eşi Fatma Görkem’i (37) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Görkem kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İKİNCİ ADRESİ ESKİ KAYINVALİDESİ OLDU

Şüpheli daha sonra Namık Kemal Mahallesi 24’üncü Sokak’taki adrese giderek eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’i (63) tabancayla vurarak olay yerinde öldürdü, Fatma Görkem’in önceki evliliğinden olan kızı Eda Nur Göksu’yu (19) ise göğsünden vurarak yaraladı.

SOLUĞU OĞLUNUN YANINDA ALDI

Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkı’nda, yanında 9 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile birlikte tespit edildi.

İlgili Haber İfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldü

POLİSE ÇEKTİĞİ SİLAHLA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına karşılık vermeyen şahıs, elindeki tabancayı kendi başına dayayıp ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVLADININ GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Olay sırasında yanında bulunan oğlu koruma altına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca da emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı.

ANNE KIZ YAN YANA DEFNDİKLDİ

Cinayetlerin ardından oğlunun gözleri önünde intihar eden şahıs dün toprağa verildi. Öldürülen kayınvalide Gülistan ile kızı Fatma Görkem için ise bugün Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Kırım Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrasında anne ve kızı yan yana toprağa verildi.



Cenaze töreninde çok sayıda vatandaş katılırken yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.