Balıkesir Edremit'teki cinayet anı kamerada! Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, Kemal Ekri'yi böyle katletmiş

Balıkesir'de başka bir cezaevine nakledileceği sırada firar eden 36 yaşındaki Mustafa Emlik, tanımadığı 10 kişiyi kurşunladı. Çocuğa bile silah doğrultan göz dönmüş cani, polislerle girdiği çatışmada öldürüldü. Kahreden olayda 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Vefat edenlerden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin, saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

ASKERİ ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Kasten öldürme suçundan 22 yıl hüküm giyen Emlik, Balıkesir’deki Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatıyordu. Açık cezaevine nakledilmesine karar verildi. Taşındığı sırada kaçmayı başardı. 18 Ekim cumartesi gecesi ortaya çıktı ve dehşet saçtı.

Mustafa Emlik, Edremit ilçesine bağlı Akçay Altınkum Mahallesi, Ertürk Caddesi’nde bir otomobilin önümü kesti. Araç 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'ye aitti. Cani daha sonra uzman çavuşun aracını tekmelemeye başladı.

Kemal Ekri

Aracından inen Kemal Ekri cezaevi firarisinin silahlı saldırısına uğradı. Zanlı olayın ardından çavuşun aracını gasp edip caddede ilerlediği sırada etrafa rastgele ateş açtı. Uzman Çavuş Ekri'nin son anları çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Saldırgan araba ile sağa sola ateş açarken mermilerden biri, yolda yürüyen vatandaşlardan Volkan Özalp’ın boynuna isabet etti.

BÜFECİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İzmir-Çanakkale Yolu’na çıkan zanlı, Güre istikametine doğru yöneldi. Kırmızı ışıkta önünde durduğu gerekçesiyle bir araca peş peşe ateş edip ilerleyişini sürdürdü.Birkaç kilometre gittikten sonra bir büfenin önünde durdu. İçeri girdi ve dükkân sahibi Ramazan Özbek’i kurşun yağmuruna tuttu. Özbek oracıkta can verdi. Katil zanlısı ise namluyu, alışveriş yapmak için orada olan küçük çocuğa doğrulttu. Ancak çocuk kaçmayı başardı. Dışarı çıkan Mustafa Emlik, bu sefer bir çifte saldırdı, Doğan Can yaralanırken sevgilisi kurtuldu.

CİNAYETLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMEYECEKTİ...

Tekrar Akçay yönüne dönen Emlik, Zafer Köprüsü’nde adres sorma bahanesiyle yaklaştığı iki kadına ateş etti, Rukiye Karakaya bacaklarından vuruldu. Biraz ileride de Göktuğ Çalık’ın kullandığı aracın önünü kesti. Çalık’ı öldüren şahıs, yanındaki arkadaşı Melih Nergis’i ağır yaraladı. Bu esnada polislerin siren seslerini duydu. Ve otomobile atlayıp hızla kaçmaya başladı. Ekipler yaklaşınca onlara da ateş açtı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik, öldürülerek etkisiz hâle getirildi.

Polis memurları İbrahim G. sağ ayağından, Ümit I. da karnından vurularak yaralandı. Zanlının üzerinde tabancasının yanı sıra çok sayıda mermi ele geçirildi.