İzmir'de kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında çatıştılar, yaralılar var

İzmir'de kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında çatıştılar, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir’de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup sokak ortasında hesaplaştı. Silahlı çatışmaya dönen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Refik Şevket İnce Mahallesi 2166/4 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli iki grup arasından çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda C.C.A., A.A. ve B.K. pompalı tüfek ile açılan ateş sonucunda yaralandı.

YARALILAR KENDİ ÇABALARI İLE HASTANEYE GİTTİ

3 kişi kendi imkanları ile Bayraklı Şehir Hastanesi’ne giderken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerinde inceleme yaptı. Yaralıların hastanede olduğu bilgisini alan polis soruşturma kapsamında, ifadelerine başvurdu.

POLİS ZANLILARI ARIYOR

Hastanede tedavi gören 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için soruşturmalarını sürdürüyor.

