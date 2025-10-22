Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Can kaybı ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Can kaybı ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Şanlıurfa, Kavga, Ölüm, Yaralı, Silah, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da dehşet verici bir olay yaşandı. İki komşu aile arasında, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde silahların ve bıçakların konuştuğu bir kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde iki aile arasında dehşet bir kavga yaşandı.

Komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada korku dolu anlar yaşandı. Birbirlerine saldıran taraftar etrafa rastgele ateş açtı.

İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

Silahlardan çıkan mermiler, kavgayı izleyenlerin yakınlarından geçti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği yaralılardan İsa Elkatmış kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

