Almanya, halkını 'acil durumlara karşı' harekete geçiriyor! "3 ila 10 günlük stok yapın"

Almanya, halkını 'acil durumlara karşı' harekete geçiriyor! "3 ila 10 günlük stok yapın"

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve artan savaş çıkma ihtimallerine karşı halkına dikkat çeken bir çağrı yaptı. Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesinin yayımladığı raporda, halka 3 ila 10 günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurmaları uyarısında bulunuldu.

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesinin (BBK) son yayımladığı raporda, Almanya'nın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olmasına rağmen, günlük rutinleri aksatan kriz veya afetlerin yaşanabileceği ifade edildi.

Almanya, halkını 'acil durumlara karşı' harekete geçiriyor!

Raporda aşırı hava olayları, siber saldırılar, dezenformasyon ve sabotajların altyapıya, kamuoyuna ve toplumsal uyuma yönelik tehdit oluşturabileceği aktarılarak, savaş çıkma ihtimalinin bile birkaç yıl önce olduğu kadar imkansız görünmediği kaydedildi.

3 İLA 10 GÜNLÜK ERZAK STOĞU ÇAĞRISI

Söz konusu "Kriz ve Afetlere Hazırlık" raporunda, ülkedeki her hanenin tedbir amacıyla 3 ila 10 gün yetecek miktarda günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiği belirtildi.

BBK'nin çizimlerle de destekleyerek hazırladığı broşürde, kriz ve afet durumlarında yardım gelene kadar insanların kendilerine bakabilmeleri için evlerinde bulundurmaları gereken su, gıda, tıbbi bakım ve hijyen malzemeleri listelendi ve günlük hayat kesintiye uğradığında yapılması gerekenler anlatıldı.

