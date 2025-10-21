Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya, Rusya’ya karşı İzlanda’da üs kuracak

Almanya, Rusya kaynaklı artan tehditlerin ardından İzlanda ile imzalanan askerî iş birliği anlaşması kapsamında keşif uçakları, muharebe gemileri, denizaltıları ve ikmal gemileri için İskandinav ülkesinde bir üs kuracak.

Polonya, Romanya ve Estonya’da görülen Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA) hareketliliği ile Baltık Denizi’nde artan siber saldırılar sonrası Avrupa ülkeleri savunma iş birliklerini artırmaya devam ediyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un İzlanda’nın başkenti Reykjavik ziyaretinde İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Almanya, İzlanda’da keşif uçakları, muharebe gemileri, denizaltıları ve ikmal gemileri için bir üs kuracak. Böylece iki ülke hava ve deniz gözetlemesi ve siber savunma dâhil olmak üzere karşılaşacak saldırılara birlikte karşı koyabilecek.

Deniz lojistiğinde de iş birliği öngören anlaşmaya göre Rusya’nın gölge filosunun kritik deniz altyapısına yönelik tehditlerinin de bertaraf edilmesinin hedeflendiği belirtildi. İzlanda, 1949’da NATO’nun kurucu üyelerinden biri olmasına rağmen hâlâ daimi bir orduya sahip değil. NATO müttefikleri, İzlanda hava sahasını sırayla koruyor. Adada yalnızca ABD ordusu kalıcı bir askerî varlık bulunduruyor.

