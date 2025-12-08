Ankara–Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobil takla attı. Feci kazada, 3 aylık evli Mert Özsöz hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi ve diğer yolcular ise hastaneye sevk edildi.

Kaza, Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 karayolunda meydana geldi. Mert Özsöz'ün kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ, KARISININ GÖZLERİ ÖNÜNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Mert Özsöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtaki 1'i ağır 3 yaralı yolcu ise sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün 3 aylık evli olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Arif K. ile Melisa Selin K.'nin Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

