İsrail’in yarışmaya alınmasına tepki gösteren İzlanda, Eurovision 2026’yı boykot eden beşinci ülke oldu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından birçok ülke yarışmaya katılmayacağını duyurarak boykot kararı aldı.

İzlanda, İsrail'in kabul edilmesi nedeniyle Eurovision 2026'dan çekildiğini duyurdu. İzlanda, İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda'dan sonra boykot kararı alan beşinci ülke oldu.

