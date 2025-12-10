HABER MERKEZİ
İsrail boykotu büyüyor! Eurovision'a katılmayan ülke sayısı 5'e yükseldi
İsrail’in yarışmaya alınmasına tepki gösteren İzlanda, Eurovision 2026’yı boykot eden beşinci ülke oldu.
Özetle
Kaydet
Dünya 2 dk önce
İsrail'in Eurovision 2026'ya katılımının ardından birçok ülke yarışmaya katılmama kararı aldı.
- İzlanda Eurovision 2026'dan çekildi.
- İzlanda, İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda boykot kararı alan beşinci ülke oldu.
Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından birçok ülke yarışmaya katılmayacağını duyurarak boykot kararı aldı.
ÖNERİLEN HABERLER
KÜLTÜR - SANAT
Slovenya'dan Eurovision tepkisi: Katliamcı İsrail’le aynı sahneyi paylaşmayız
İzlanda, İsrail'in kabul edilmesi nedeniyle Eurovision 2026'dan çekildiğini duyurdu. İzlanda, İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda'dan sonra boykot kararı alan beşinci ülke oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR