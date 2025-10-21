Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da üretiliyor, İsviçre'ye ihraç ediliyor! Almanya ve Fransa da peşinde...

Bursa'da üretiliyor, İsviçre'ye ihraç ediliyor! Almanya ve Fransa da peşinde...

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı Köyü'nde yetiştirilen zeytinler İsviçre'ye ihraç ediliyor. 1981 yılında kurulan, 150 hane ve 200 ortak ile üretim yapan Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürettiği zeytinlere Almanya, Fransa gibi ülkelerden de talep var. Ancak üreticiler iç piyasaya ürün kalmaz diye bu ülkelere satış yapmıyor. Kooperatif başkanı Hulusi Bayrak, "Benim vatandaşım kıymetli. Bu toprakların eşsiz lezzeti ve aromasını neden yabancılar yesin" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 44 yıllık geçmişiyle İsviçre'ye siyah zeytin ihracatı gerçekleştiriyor. Kooperatif Başkanı Hulusi Bayrak, 1981 yılında kurulan kooperatifin kuruluşundan bu yana başkanlığını sürdürüyor.

Bayrak, 1998 yılına kadar birçok firmanın kooperatiften zeytin alıp işlediğini belirterek, "Bizden alıyorlar ürünü ve güzel kazanıyorlar. Çünkü bizim ürünlerimiz adeta yok satıyor. Biz de kendimiz işleyelim, zeytinimizden kendimiz kazanalım istedik ve yola koyulduk" dedi.

Bursa'da üretiliyor, İsviçre'ye ihraç ediliyor! Almanya ve Fransa da peşinde... - 1. Resim

"İYİ BİR LEZZET VE AROMA YAKALADIK" 

Katırlı Mahallesi'nde 150 hane ve 200 ortak bulunduğunu ifade eden Bayrak, ürünleri öncelikle kendi ortaklarından, ihtiyaç halinde ise çevre mahallelerdeki güvenilir üreticilerden temin ettiklerini söyledi. Zeytinlerin güneye bakan yamaçlarda yetiştiğini vurgulayan Bayrak, "İyi bir lezzet ve aroma yakaladık. Bu lezzeti sürdürmemiz gerekiyor. Kuru tarım yapıyoruz, doğanın verdiği suyla üretiyoruz. Genelde şarküteriler alıyor bizden. Ambalajlamayı ve satışı da kendimiz yapıyoruz" dedi.

Bayrak, iyi bir zeytinin yetiştiği yer kadar işlenme aşamasının yani mutfağının da önemli olduğuna dikkati çekerek "Ben kendim ambalajlıyorum ve kendim satıyorum. Dalından sofraya tüm aşamalar kooperatifimizden geçiyor." dedi.

Bursa'da üretiliyor, İsviçre'ye ihraç ediliyor! Almanya ve Fransa da peşinde... - 2. Resim

YILDA 5 BİN TON ÜRETİM, 50 TON İHRACAT

Katırlı'da yılda yaklaşık 5 bin ton zeytin üretildiğini belirten Bayrak, bu ürünlerin neredeyse tamamının kooperatif tarafından işlendiğini söyledi. Yurt dışından yoğun talep aldıklarını ancak yalnızca İsviçre'ye ihracat yaptıklarını belirten Bayrak, "Yılda 50 ton gönderiyoruz. Almanya, Fransa gibi ülkeler de istiyor ama biz iç piyasayı da ihracatı da dengeli tutmaya çalışıyoruz. Şimdilik İsviçre yeterli" dedi.

Bursa'da üretiliyor, İsviçre'ye ihraç ediliyor! Almanya ve Fransa da peşinde... - 3. Resim

"BU TOPRAKLARIN EŞSİZ LEZZETİNİ NEDEN YABANCILAR YESİN" 

Almanya'dan gelen taleplere olumlu cevap vermeleri halinde iç piyasaya ürün kalmayacağını ifade eden Bayrak, "Benim vatandaşım kıymetli. Ürün yetiştirememem iç piyasa bir tane yiyemez. Bu toprakların eşsiz lezzeti ve aromasını neden yabancılar yesin" dedi.

Zeytinleri doğal yöntemlerle işlediklerini vurgulayan Bayrak, "Aromasının sırrı belki burada gizli. Yabancı madde, kimyasal yok içinde. Koruyucu kullansak bu aromayı alamayız. Zeytin bir yıl sonra ekonomiye kazandırılabiliyor. 8 ay bekliyor, sonra imalata alıyorsunuz, ardından pazara sunuyorsunuz," diye konuştu.

Bursa'da üretiliyor, İsviçre'ye ihraç ediliyor! Almanya ve Fransa da peşinde... - 4. Resim

