Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Kadro ve branşlar belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımında kadroların büyük çoğunluğu tabip ve uzman tabiplere ayrıldı. İşte bakanlığa alınacak kadrolar...

Sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak ve eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi.

KADROLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TABİPLERİN 

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Personel alımında kadroların büyük çoğunluğu tabip ve uzman tabiplere ayrıldı. 

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Kadro ve branşlar belli oldu - 1. Resim

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personelin ünvan ve sayısı şöyle: 

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli 2026 yılında görev alacak. 

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Kadro ve branşlar belli oldu - 2. Resim

