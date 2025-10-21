Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yolun ortasına yatıp sinir krizi geçirdi! Bursa'da hareketli saatler

Yolun ortasına yatıp sinir krizi geçirdi! Bursa'da hareketli saatler

Bursa'da sabah saatlerinde bir kadın yol ortasına yatıp sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kadını güçlükle sakinleştirdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar Mahallesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yattı.

EKİPLERİ DE İSTEMEDİ

Sinir krizi geçiren kadını görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

Yolun ortasına yatıp sinir krizi geçirdi! Bursa'da hareketli saatler - 1. Resim

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

