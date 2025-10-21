Faiz kararı öncesi, en ucuz ihtiyaç kredileri! 125 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda Merkez Bankasının kritik faiz kararına 2 gün kalırken, ihtiyaç kredisi oranlarında da “bekle-gör” konumunun devam ettiği görülüyor. Geçen hafta en düşük %2,99 olan ihtiyaç kredisi faiz oranında, bu hafta ‘yeni bir düşüş’ gözlemlenmedi.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

21 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca ilan edilen (1 yıl vadeli krediler için) en düşük oranlar şöyle:

-TEB: %2,99

-QNB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-Getir Finans: %3,49

-ON Dijital: %3,59

-Denizbank: %3,61

-Türkiye Finans: %3,65 (Kâr payı oranı)

-Yapı Kredi: %3,69

-ING: %3,69

(NOT: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

125 BİN TL/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL’nin güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Miktarı: 125 bin TL

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Aylık Taksit: 13 bin 232 TL

-Toplam Geri Ödeme: 159 bin 407 TL

125 BİN TL/24 AY VADE

İki yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde de en düşük oran %2,99 olarak öne çıkıyor. Bu orana göre geri ödeme tablosu ise şöyle:

-Kredi Miktarı: 125 bin TL

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Aylık Taksit: 8 bin 104 TL

-Toplam Geri Ödeme: 195 bin 116 TL

TCMB NE YAPACAK?

TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketinin sonuçların göre, 23 Ekim’deki Para Politikası Kurulu toplantısı için politika faiz oranı beklentisi %39,00 oldu. Politika faizinin %40,50 seviyesinde bulunduğu dikkate alınırsa, ankette 150 baz puanlık bir indirim beklentisi öne çıktı.

ABD’li JP Morgan ise Merkez Bankası’ndan bu toplantıda 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini bildirerek, yıl sonu faiz beklentisini %38,50 olarak açıkladı.

KREDİ HACMİ ARTIYOR

Bu arada BDDK tarafından açıklanan verilere göre 10 Ekim ile sonra eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 937,5 milyar liraya ulaştı. Bir önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 13,5 milyar liralık bir artış yaşandı.