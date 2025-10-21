SEDAŞ elektrik kesintisi: 21 Ekim Sakarya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün Sakarya'nın Hendek, Karasu, Serdivan gibi ilçelerinde elektrik kesilmiştir.

SEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, belirli ilçe ve mahallelerde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrikler geçici olarak gitmiştir. Kesintiler ilan edilen saatlerde sona ererek elektrikler mahallelere yeniden verilecektir.

21 EKİM SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

21 Ekim Sakarya'da elektrik kesimtisi Kaynarca'da 10:00 - 13:00, Karasu'da 09:00 - 15:00, Serdivan'da 09:00 - 17:00 (kısa aralıklarla 09:00 -10:00 ve 16:00 - 17:00 arası ek kesintiler), Hendek'te 09:00 - 17:00 (09:00-13:00 ve 14:00 - 17:00 arası), Geyve'de ise 10:00 - 12:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

21 EKİM SEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ