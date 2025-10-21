SEDAŞ elektrik kesintisi: 21 Ekim Sakarya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
21 Ekim 2025 Salı günü Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Sakarya'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. SEDAŞ elektrik kesinti listesine göre, kesintilerin ilçelere göre farklı saat aralıklarında etkili olacağı bildirildi.
Bugün Sakarya'nın Hendek, Karasu, Serdivan gibi ilçelerinde elektrik kesilmiştir.
SEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, belirli ilçe ve mahallelerde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrikler geçici olarak gitmiştir. Kesintiler ilan edilen saatlerde sona ererek elektrikler mahallelere yeniden verilecektir.
21 EKİM SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
21 Ekim Sakarya'da elektrik kesimtisi Kaynarca'da 10:00 - 13:00, Karasu'da 09:00 - 15:00, Serdivan'da 09:00 - 17:00 (kısa aralıklarla 09:00 -10:00 ve 16:00 - 17:00 arası ek kesintiler), Hendek'te 09:00 - 17:00 (09:00-13:00 ve 14:00 - 17:00 arası), Geyve'de ise 10:00 - 12:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
21 EKİM SEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
|İl
|İlçe
|Mahalleler / Köyler
|Bazı Sokak / Bölgeler Örnekleri
|Başlangıç
|Bitiş
|Sakarya
|Kaynarca
|Aksu, Kızılcaali, Okçular, Ömeraga, Tasoluk
|20001, 20014, 29001, Ahmetler, Aleflİ, Kadıköy, Sarıbeyli
|10:00
|13:00
|Sakarya
|Karasu
|Kızılcık, Kuzuluk
|Bayrak Sk., Karanlıkdere Merkez Sk., Kansu, Orta_23, Tepe, Yeni_10
|09:00
|15:30
|Sakarya
|Serdivan
|Aşağidereköy, Esentepe
|901. Sk., 902. Sk., 913. Sk., 916. Sk., 924., 936. Sk., Anıt, Ara, Beşevler, Çeşme, Dilan, Ekoloji Laboratuvarı, Kesim, Mina Sk., Piknik Alanı, Raif Tumbaz Sk., Sebat, Şehit Abdürrahim Komut Cd., Tarık, Uhuvvet, Windhill Evleri İçi Yolu
|09:00
|10:00
|Sakarya
|Serdivan
|Esentepe, Kemalpaşa
|133. Sk., Ariston, Esen Sk., Esentepe Cd., Güner Sk., Kaynak, Kaynak Sk., Kırcalı Cd., Medeniyet, Merve, Sakarya Üniversitesi
|09:00
|17:00
|Sakarya
|Serdivan
|Aşağidereköy, Esentepe
|911 Sk., 914., 915., 916., 917., 918. Sk., 928., 931., 932., 934., 940. Sk., 943., 954., 955. Sk., 957. Sk., 959., 963., 967. Sk., 969. Sk., 984., 987., 988. Sk., 989. Sk., 990., 994., Anıt Sk., Aşağidereköy İçi Yolu, Beşevler Sk., Beyazıt Sk., Çayır, Çeşme Sk., Gazali, Gazali Sk., Hizır, Hizır Sk., İstanbul, Kamer, Kesim Sk., Kırcalı, Mina, Mutlu Sk., Raif Tumbaz Sk., Şehit Abdürrahim Komut Cd., Selimiye Sk.
|16:00
|17:00
|Sakarya
|Hendek
|Akova, Servetiye
|5005 Sk., 5006, 5007 Sk., 5008 Sk., 5020 Sk., 5029 Sk., 5036 Sk., 5037 Sk., 5038 Sk., 5040, 5048, 5093 Sk., 5095, 5106 Sk., 5110 Sk., 5119, Sakarya Bulvar, Şehit Yusuf Köstereli Cd., Servetiye Cd.
|09:00
|13:00
|Sakarya
|Hendek
|Başpınar, Köprübaşı, Mahmutbey, Sarıdede
|1082. Sk., 1087. Sk., 1092. Sk., 1158. Sk., 1161 Sk., 1162, 1163. Sk., 1165 Sk., 1166 Sk., 1167 Sk., 1168 Sk., 1169 Sk., 1170 Sk., 1172 Sk., 1177 Sk., 1178 Sk., 3000 Sk., 3001, 3002 Sk., 3003, 3004 Sk., 3005, 3007. Sk., 3009 Sk., 3010 Sk., 3013, 3014, 3015, 3016. Sk., 3017 Sk., 3022, 3024 Sk., 3033 Sk., 3035. Sk., 3052, 3067 Sk., 3068 Sk., 3072. Sk., 3089 Sk., 3091. Sk., 3092. Sk., 3095 Sk., 3096, 3097 Sk., 3098. Sk., 3099. Sk., 3101. Sk., 3102 Sk., 3112 Sk., 3115 Sk., 3123, 3147, 3201 Sk., 3202 Sk., 3204 Sk., 3205 Sk., 3525, 3526 Sk., 3527 Sk., Bağdat, Ekrem Günay Cd., Fetih Cd., Horhor, Kara Köçek Yolu, Naim Süleymanoğlu, Ömer Bayraklı Paşa Cd., Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Tepecik Cd., Ziya Gökalp Cd.
|14:00
|17:00
|Sakarya
|Geyve
|Alifuatpaşa
|103., 110., 20., 21., 26., 37., 455., 478., 53., 71., 78., 92., 94., 95., Alifuatpaşa Köyü İçi Yolu, Bilecik, Düzakçasehir, Düzakçaşehir Köyü İçi Yolu, Emre Arslan, Küçük Ağa Sitesi İçi Yolu, Pasa_1
|10:00
|12:00
|Sakarya
|Karasu
|Kızılcık, Kuzuluk
|Bayrak Sk., Kansu, Kızılcık Köyü İçi Yolu, Orta_23
|09:00
|15:30
|Sakarya
|Hendek
|Akarca, Aşağıçalica, Kurtköy, Pasaköy, Sivritepe, Sofular, Tuzak
|1901. Sk., 2 Haziran, Akarca Merkez, Aşağı Sk., Hüseyinbaş, Lale, Merkez_15, Pasaköy Merkez Sk., Sivritepe Merkez/4, Sivritepe Merkez/7, Sivritepe Merkez/8, Sivritepe Köyü İçi Yolu, Sofular Merkez, Tuzak Merkez Sk., Yıldız
|09:00
|15:00
