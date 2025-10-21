ABD’li milletvekili İsrail’in oyununu bozdu: AIPAC tarihinde bir ilk!

ABD’de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Seth Moulton, İsrail yanlısı lobi grubu AIPAC’tan (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) aldığı bağışları iade ettiğini ve gelecekte bu lobiden herhangi bir destek kabul etmeyeceğini açıkladı.

“AIPAC'TAN BAĞIŞ ALMAYACAĞIM”

Massachusetts’li Moulton, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “AIPAC’ın bağışlarını iade ediyorum ve onlardan herhangi bir bağış veya destek kabul etmiyorum” ifadeleriyle tutumunu netleştirdi.

Federal Seçim Komisyonu’na (FEC) yaptığı son başvurunun da bu kararı yansıttığını söyledi.

Moulton, 2026 ara seçimleri öncesinde başlattığı Senato kampanyası sırasında bu adımı attı.

'NETANYAHU HÜKÜMETİNİN DOSTU DEĞİLİM'

Moulton, AIPAC’tan uzaklaşma kararının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetiyle lobinin yakın ilişkilerinden kaynaklandığını dile getirdi.

“İsrail’in var olma hakkını destekliyorum, ancak AIPAC’ın yanlış olduğunu düşündüğümde açıkça karşı çıktım” dedi.

“Son yıllarda AIPAC, Netanyahu hükümetiyle çok yakın hareket ediyor. Ben İsrail’in dostuyum ama mevcut hükümetinin değil. AIPAC’ın bugünkü misyonu bu hükümeti desteklemek. Ben bu yönelimi desteklemiyorum.”

'BU BİR İLKE MESELESİ' Massachusetts Demokratı Moulton, kararının siyasi bir hesap değil, tamamen ilkesel bir duruş olduğunu kaydetti: “Bu nedenle aldığım bağışları iade etmeye ve AIPAC’tan destek kabul etmemeye karar verdim.” Moulton, son ateşkesin ardından Gazze’de diplomatik ilerleme konusunda umutlu olduğunu söyledi. “Gazze’deki son gelişmenin, bölgedeki korkunç şiddetin sona ermesine bizi yaklaştıracağı konusunda temkinli bir iyimserlik içindeyim” ifadelerini kullandı. “İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşamasına imkan tanıyan siyasi bir çözüm, başından beri savunduğum çerçeve.” AIPAC'TAN UZAKLAŞAN NADİR BİR İSİM

Irak’ta görev yapmış eski bir deniz piyadesi olan ve dört dönemdir Kongre’de görev yapan Moulton, dış politikaya ağırlık veren ılımlı bir Demokrat olarak biliniyor.

AIPAC’tan uzaklaşma kararı, Washington’da nadir görülen bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çünkü AIPAC, Amerikan siyasetinde hâlâ en etkili bağış kaynaklarından biri konumunda.