Netanyahu'dan şaşırtan iddia! 'Biden beni silahla tehdit etti'

Netanyahu’dan şaşırtan iddia! 'Biden beni silahla tehdit etti'

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ın savaşın ilk haftalarında İsrail’e ambargo tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Knesset’te konuşan Netanyahu, “Biden bana ‘yalnız kalacaksın, silahın olmayacak’ dedi” iddiasında bulundu.

Knesset’te konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ın savaşın ilk haftalarında İsrail’e silah ambargosu tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

Netanyahu, Biden’ın kendisine “Sana, İsrail Devleti’ne bu ambargoyu uygulayacağım. Yalnız kalacaksın ve silahın olmayacak” dediğini iddia etti. 

KATLİAMI SÜRDÜREN NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas’ı tamamen ortadan kaldırana kadar “savaşın tüm hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını” söyledi.

Netanyahu’dan şaşırtan iddia! 'Biden beni silahla tehdit etti' - 1. Resim

“ATEŞKES HAMAS İÇİN LİSANS DEĞİL'

Netanyahu, ayrıca, “Ateşkes, Hamas’ın bize tehdit oluşturması için bir lisans değildir. Bize yönelik saldırganlığın çok ağır bir bedeli olacak” şeklinde tehditler savurdu.

ABD İLE GERİLİMİN PERDE ARKASI

ABD yönetimi, İsrail’in Refah ve Han Yunus’taki bombardımanlarını durdurması yönünde çağrıda bulunmuş, ancak Netanyahu hükümeti bu uyarılara kulak asmamıştı.

Öte yandan ABD merkezli Fox News televizyon kanalında da ABD Başkanı Donald Trump'ın en sevdiği programlardan biri olan "Fox & Friends" sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı bir reklam yayınlandı.

"CLİNTON'I KANDIRDI, OBAMA'YI DOLANDIRDI, BİDEN'I OYUNA GETİRDİ"

Reklamda, Netanyahu’nun ABD’nin eski Başkanları Bill Clinton, Barrack Obama, Joe Biden ve mevcut Başkan Trump ile olan görüntülerinin paylaşılarak, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti. Bill Clinton'ı kandırdı, Obama'yı dolandırdı, Biden'ı oyuna getirdi. Şimdi de Gazze konusunda sizi kandırmaya çalışıyor, Başkan Trump. Hak ettiğiniz Nobel Barış Ödülü mümkün, Sayın Başkan. Ancak Netanyahu'ya güvenen herkes yanıldı. O sadece kendini düşünüyor. Çaresiz durumda. Zayıf olan ABD başkanlarını aptal yerine koydu. Başkan Trump, onun size de aynısını yapmasına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı.

