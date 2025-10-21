Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ayının tarihleri inceleniyor

11 ayın sultanı Ramazan ayı her sene farklı tarihlere denk geliyor. Yeni yıla üç ay kala, Müslümanlar Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini merak etmeye başladı.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı, her yıl 10-11 gün geriye gelerek değişiklik gösteriyor. Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba başlayıp 19 Mart Perşembe sona erecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günüdür.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )



2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )