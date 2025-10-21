KIZILELMA göklerde artık daha güçlü! MURAD 100-A ile tarihi uçuş

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA, muharebe yeteneklerini kanıtladığı uçuş testlerine bir yenisini daha ekledi.

İLK UÇUŞ TESTİ BAŞARILI!

ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı Bayraktar KIZILELMA'da ki ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Test görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Murad AESA Radar Performans Test Uçuşu" ifadesini kullandı.

"KIZILELMA, MURAD 100-A İLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Aselsan’ın sosyal medyasında ise, "Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A ile çok daha güçlü. Milli mühendislik gücümüz MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı, KIZILELMA platformunda ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" sözlerine yer verildi.