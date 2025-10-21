Dünya turunu tamamlayan Amerikalı çiftin son durağı Yüksekova oldu

Yıllar önce emekli olduktan sonra dünya turuna başlayan ve bu süreçte 50 farklı ülkenin kültürünü yerinde yaşayarak ölümsüzleştiren Amerikalı çift, 6'ncı kez Türkiye’ye gelerek farklı illeri ziyaret etti. Türkiye'deki gezilerini tamamlayan çiftin son durağı ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu.

HİÇBİR YER TÜRKİYE KADAR GÜZEL DEĞİL

Türkiye'nin hemen her şehrini gezdiklerini belirten çift, 50 ülke görmelerine rağmen hiçbir yerin Türkiye kadar güzel, insanlarının ise bu denli misafirperver ve sıcak olmadığını ifade etti. Çiftin özellikle, hayatlarından fotoğrafladıkları anların altına Türkçe notlar yazmaları dikkat çekti.

"ÖZELLİKLE DOĞU'DAKİ İNSANLARI ÇOK SEVİYORUM"

Emekli çocuk ve yetişkin psikoloğu ve öğretmen olan 77 yaşındaki Carole Davis, "15 sene boyunca çocuk psikolog ve yetişkinler psikoloğuydum. 15 sene de öğretmenlik yaptım. Emekli olduktan sonra kitaplar yazmaya başladım. İlk gezdiğim ülke Japonya’ydı ve Türkiye’ye 6 farklı yılda geldim. Özellikle Doğu’daki insanları çok seviyorum çünkü misafirperverlikleri bambaşka. 50 ülkeyi gezdikten sonra da son durağımız yine Türkiye oldu." şeklinde konuştu.

"DİĞER ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YERDE"

Tüm ülkeler arasında Türkiye’yi daha çok beğendiklerini vurgulayan 82 yaşındaki Brud Joslin ise Türkiye’ye tekrar gelmelerinin en büyük sebebinin Türk insanının samimiyeti ve iyiliği olduğunu dile getirdi. Joslin, "Türkiye’nin doğası harika. Simidi, baklavası, yani tatlılarınız çok güzel. Tüm dünya ülkelerine göre Türkiye bizim için çok özel bir yerde." ifadelerini kullandı.