İngiliz Daily Mail gazetesinin manşetten duyurduğu iddiaya göre Moskova, ABD üslerinin tam isabetle vurulması için Tahran’a hassas uydu görüntüleri sağladı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı hava operasyonlarıyla fitili ateşlenen İran savaşı, 18’inci gününde Rusya’nın hamlesiyle yeni bir boyut kazandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya’nın İran ile girdiği askeri ve istihbarata dayalı iş birliğinin detaylarını sayfalarına taşıdı.

RUSYA'DAN UYDU DESTEĞİ

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Moskova’nın, ABD üslerinin vurulması için Tahran’a hassas uydu görüntüleri sağladığı ve Ukrayna’da geliştirilen İHA taktiklerini paylaştığı iddia edildi.

Diplomatlar Putin desteği hakkında, "İran son saldırılarında sergilediği hedef seçme ve hava savunma sistemlerini alt etme yeteneği, Rusya’nın uydu ağları sayesinde gerçekleşti. Moskova, optik ve radar görüntüleri sağlayan gelişmiş gözetleme sistemlerini İran'ın kullanımına açtı" dedi.

UKRAYNA DENEYİMİ ORTA DOĞU’YA TAŞINDI

Batılı istihbarat yetkilileri, Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı "sürü drone" ve karmaşık hedefleme stratejilerini şu an Tahran’a danışmanlık olarak sunduğunu da ileri sürdü:

"Rusya, İran sahasını bir nevi test alanı olarak kullanarak ABD silah sistemlerinin zayıf noktalarını analiz ediyor. Batı’yı küresel ölçekte zayıflatma stratejisi güden Rusya, ABD’ye karşı elini güçlendirmek için bu riskli iş birliğini sürdürüyor."

PUTİN’DEN MÜCTEBA HAMANEY'E DESTEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın yeni dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney ile gerçekleştirdiği görüşmede "sarsılmaz destek" sözü verdi.

Putin, "Rusya, İran için güvenilir bir ortak olmaya devam edecektir" diyerek stratejik ittifakın sürdüğünü iletti. Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin de Moskova’nın bu çatışmada tarafsız olmadığını açıkça ifade etti.

