Kilosu 10 lira! Tadı ve fiyatıyla memnun eden lezzet tescillendi
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kilosu 10 liraya satılan, tadı ve fiyatıyla tüketicileri memnun eden Denizli'nin Acıpayam Kavunu coğrafi işaret tescili aldı. Böylece Türkiye'de tescillenen ürün sayısı 1.781'e ulaştı.
Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yayımlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nin yeni sayısı, yöresel değerlerine dört yeni isim daha kazandırdı. Yeni tescillenen ürünler arasında Denizli’den Acıpayam Kavunu da yer aldı.
HEM TADI HEM FİYATIYLA MEMNUN EDİYOR
Tezgahlarda kilogramı 10 liradan yer alan Acıpayam Kavunu hem tadı hem de uygun fiyatıyla tüketicisini memnun ediyor. Acıpayam Kavununun coğrafi işaret alarak tescillenmesi de üreticisini memnun etti.
TÜRKİYE'DE TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET SAYISI NE KADAR?
TÜRKPATENT tarafından yapılan açıklamada, bu son eklemelerle birlikte Türkiye’de tescilli coğrafi işaret sayısının 1.781’e ulaştığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin