3 yıla 3 maaş istiyorlar! Sağlık çalışanlarının promosyon çağrısına dev destek

3 yıla 3 maaş istiyorlar! Sağlık çalışanlarının promosyon çağrısına dev destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3 yıla 3 maaş istiyorlar! Sağlık çalışanlarının promosyon çağrısına dev destek
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sağlık çalışanlarının banka promosyon anlaşmaları için Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya tarafından başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. 36 saatte 50 bin imza toplanırken, kampanya kapsamında promosyon kampanyalarının Sağlık Bakanlığı tarafından tek elden yürütülmesi isteniyor. Ayrıca 3 yıla 3 maaş tutarında promosyon ödemesi talep ediliyor. 

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya'nın, sağlık çalışanlarının uzun süredir gündeminde olan banka promosyonları konusunda sosyal medyada başlattığı imza kampanyası büyük destek gördü.

Kampanya kapsamında, promosyon anlaşmalarının Sağlık Bakanlığı tarafından tek elden yürütülmesinin yanı sıra, ocak ayı maaş zammı oranında güncellenmesi ve her yıla en az bir maaş tutarında olmak üzere 3 yıllık anlaşmalarla toplam en az 3 maaş tutarında promosyon ödenmesi talep edildiği belirtildi.

3 yıla 3 maaş istiyorlar! Sağlık çalışanlarının promosyon çağrısına dev destek - 1. Resim

"EMEĞE VE ADALETE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİ" 

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, kampanyanın sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bu süreç yalnızca bir promosyon meselesi değildir; emeğe, adalete ve hakkaniyete sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

3 yıla 3 maaş istiyorlar! Sağlık çalışanlarının promosyon çağrısına dev destek - 2. Resim

100 BİN İMZA HEDEFLENİYOR 

Söz konusu kampanyanın yalnızca 36 saat gibi kısa bir sürede 50 bin imza toplandığı belirtilirken, kampanyaya katılımın 100 bini bulması amaçlandığı vurgulandı. Sağlık çalışanlarının sesini duyurmak ve adaletli bir promosyon süreci sağlamak amacıyla başlatılması amaçlanan bu çağrı, kısa sürede ülke genelinde destek bulmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

